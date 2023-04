Samu (eliminato da Amici) ospite a Verissimo con Beppe Fiorello: «Nella scuola mi piaceva una persona». Ecco chi è la cotta del ballerino

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile.

Gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 aprile

Ecco dunque gli ospiti previsti a Verissimo sabato 8 aprile: Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2, Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school, Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo, Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, per raccontare la loro amicizia.



Samu ospite a Verissimo

Solo 18 anni ma tanta voglia di crescere. Il cantante ha visto la clip del suo percorso ed è scoppiato a piangere. L'artista ha raccontato l'amore per la madre e le sue fragilità all'interno del programma Amici. Samu ha una cotta per la ballerina (senior) Elena D'Amario come confessato alla conduttrice Silvia Toffanin: «Mi è successo di avere una crush con lei. C'era imbarazzo all'inizio. Non immaginavo che in puntata riprendessero l'argomento. In sala siamo stati professionali e Elena mi ha aiutato tanto. Ora mi è passata un po' la cotta». Il ballerino ha iniziato a ballare all'età di 7 anni. Poi la recitazione: «Il cinema è arrivato da solo: vidi questa locandina e feci il provino. Da lì sono entrato in un'agenzia e ho fatto dei lavori». Entra in studio Beppe Fiorello, con cui Samu ha collaborato nell'ultimo film «Stranizza d'amuri». Per il cantante Fiorello è un parente. Il regista siciliano ha raccontato che per Samu la stima è tanta ed è innamorato del suo talento.