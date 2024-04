Annalisa Minetti: «Un microchip subretinico potrebbe curare la mia retinite pigmentosa, così potrò vedere di nuovo»

«Ho sentito il mio dottore e mi ha avvertita che presto mi darà una buona notizia. Stanno studiano un microchip subretinico che mi porterà di nuovo a vedere». Così Annalisa Minetti a Verissimo. In studio si presenta insieme alla sorella Francesca che soffre della stessa patologia, la retinite pigmentosa.

Alessandra Celentano: «Ho sofferto di disturbi alimentari, ho seguito tutte le diete possibili»

«La nostra patologia ci ha rese ironiche», racconta Annalisa. Poi parlano dei genitori. «Mio padre mi ha accompagnato in tutte le mie iniziative», dice la sorella Francesca. Aveva 4 figli di cui 3 con disabilità. «Mia madre mi ha fatto credere in me stessa e mi ha permesso di realizzare i miei sogni», prosegue Annalisa.

I momenti più difficili

«Ho conosciuto mio marito mentre ho incominciato a perdere la vista», ricorda Francesca.

Lui non si accorge che non vedeva, ma si innamora proprio per la sua "dolcezza". Il momento più complicato? «Essere madre - risponde Annalisa -. Perché essere riferimento per un bambino quando hai questo tipo di disabilità non è semplice. Poi, un altro momento difficile è stato dopo la separazione. E lì ho iniziato ad avere attacchi di panico importanti. Ma oggi li ho superati. Quando il dolore non lo si sviscera bene e non ci si guarda dentro è difficile trovare una soluzione».

Il figlio

«Quando mio figlio mi ha detto che voleva andare a vivere con il papà per inseguire il suo sogno calcistico non è stato facile. Vado a Napoli a trovarlo quando posso».