Elena Di Cioccio a Verissimo, chi è la conduttrice che ha dichiarato di essere sieropositiva? Età, L'Hiv, la cocaina e il suicidio della madre

Elena Di Cioccio ospite a Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile e domani domenica 9 aprile nel weekend di Pasqua. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. L'appuntamento è sempre alle 16.30 su Canale 5. La conduttrice torna così in tv dopo aver detto a Le iene di essere sieropositiva. Ma chi è Elena Di Cioccio?