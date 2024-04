Can Yaman torna a “Viola come il Mare 2”: «Senza lealtà divento ingestibile»

Francesco Demir, il personaggio che Can Yaman interpreta in Viola come il Mare 2, la fiction di Canale 5, cambia. Sarà diverso. Un maschio alfa che si scopre avere dei sentimenti. E a La Stampa l'attore, che sarà affiancato da Francesca Chillemi, rivela che il suo personaggio dovrà confrontarsi con la ricerca di un nuovo padre e con un rapporto diverso con Viola.

Insomma c'è un'altra sensibilità maschile. «Sono convinto che sia fondamentale - racconta al quotidiano di Torino - D'altronde il dolore, come la gioia, fa parte di noi. Se sorridiamo quando siamo felici, è assolutamente naturale commuoversi quando si soffre».

Peppe di Napoli, chi è il pescivendolo star di Tik Tok ospite oggi a Verissimo: dal ristorante alla partecipazione all'Isola, il ritratto

In Viola come il Mare 2 Can recita in italiano, senza doppiatori.

Una fiction dove si tratta il tema padre-figlio, un rapporto che può anche essere contrastante. Ma non per l'attore turco che ormai si sente adottato dal nostro Paese: «Mi hanno insegnato a essere un uomo leale, a impegnarmi per raggiungere gli obiettivi ed è soprattutto grazie a loro se sono diventato la persona che sono oggi».

Ed è il tradimento alla lealtà che lo mette spesso in difficoltà: «Se ne ho la certezza, posso diventare ingestibile»

Poi ricorda che «il loro matrimonio non è durato a lungo: si sono separati quando io ero ancora piccolo, ma hanno sempre mantenuto un rapporto civile e non mi è mai mancato nulla».