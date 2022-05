Isola dei Famosi 2022, Carmen "baratta" il figlio per un piatto di pasta: Alessandro e Maria Laura conquistano una capanna per due

Maria Laura De Vitis appena arrivata in Honduras punta Alessandro Iannoni figlio di Carmen Di Pietro. L'ex pupa vuole conquistare il naufrago e anche la madre, che però non si fida. Nè lei nè tantomeno gli altri concorrenti de L'Isola dei Famosi 2022 credono all'ex di Brosio. «Sa come ottenere ciò che vuole», Lory Del Santo è chiara. «Compiacendo carmen pensa di conquistare Alessandro», Mercedesz non si lascia ingannare da Maria Laura. Le paure di carmen sono «È troppo furba, non voglio che mio figlio soffra» e qui Edoardo tavassi ci mette il carico da 20: «Non ti far infinocchiare».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Estefania sempre più lontana da Roger GOSSIP Mercedesz innamorata di Edoardo? «È fidanzata» PERSONE Isola dei Famosi 2022, Maria Laura De Vitis ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, c'è maretta in casa Maddaloni:... ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi nuova... ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino scoppia a piangere per la... ANTICIPAZIONI Isola dei Famosi 2022, cambio di programmazione: Mediaset ci... ISOLA DEI FAMOSI 2022 L'"Avvocato del Diavolo" di Ilona si...

Isola dei Famosi 2022, Estefania Bernal sempre più lontana da Roger Balduino: stasera il confronto. Le anticipazioni

Isola dei Famosi 2022, Carmen gelosa del figlio

Carmen Di Pietro è guardinga: «Lei dice delle cose che pare che parlassi io, cose condivisibili», dovrebbe esserne contenta la Di pietro e invece no «io sono preoccupata perché è troppo furba e vuole far innamorare Alessandro ma poi me lo fa soffrire, ma io aspetto il tuo passo falso». Maria Laura non sbaglia un colpo: «Sull'Isola si può fingere qualche giorno ma non di piu', se sarò falsa lo vedrai ma non è così io ti adoro»

Isola dei Famosi 2022, tutti contro Nicolas Vaporidis: «È un dittatore». Luxuria li zittisce: «Invece di lamentarvi fate qualcosa»

Alessandro mette le cose in chiaro

Alessandro vuole chiarire però cosa pensa: «Per evitare tutte queste tarantelle e vino sono stato chiaro sia con Maria Laura che con gli altri naufraghi che preferirei non andare oltre qui nel reality e vedere poi tornati in italia cosa succederà». Ma la mamma non gli crede: «E allora perché ti sei sbaciucchiato». La paura per carmen è vera e tangibile: «Mi rivedo in lei quando ero giovane e per questo sono preoccupata. Che vuoi da Alessandro?»

Isola dei Famosi 2022, Luxuria difende Alessandro e affonda Clemente Russo: «Tu non sei portavoce del popolo italiano»

I dubbi di Luxuria

Neanche Vladimir Luxuria le crede: «Sono diffidente quindi ti voglio chiedere: una cosa in comune tra carattere e fisico tra Alessandro e Paolo Brosio». Nonostante sia giovane l'ex pupa la sa lunga e risponde tempestivamente: «La generosità, l'altruismo e la bontà d'animo»

Isola dei Famosi 2022, Carmen si lamenta del figlio Alessandro: «Non mi da baci». Ilary la gela: «Christian manco mi saluta»

Carmen cede alla tentazione

Adesso arriva la tentazione per Carmen: per un piatto di spaghetti al giorno, del sapone e una tinta per capelli la Di Pietro deve accettare che il figlio e la De Vitis vivano per qualche giorno in un monolocale, da soli. carmen tentenna. «Se tu lasci soli Alessandro e Maria Laura in una capanna in cui tu non potrai avvicinarti (nè tu né nessun altro naufrago) tu avrai tutto quello che hai visto». Nessuno può andarli a spiare e se carmen ha sperato di mandare Nick Luciani in avanscoperta «per capire che aria tira» si sbaglia di grosso.

«Mi confermi che posso mangiare la pasta fino a lunedì? Sono 4 giorni? Va bene accetto».

Niente mamma chioccia perde baratta il guscio per un piatto di spaghetti al giorno. Lo spettacolo della naufraga che mangia la pasta è significativo... per fortuna ora ha vinto anche il sapone per lavarsi.