Isola dei Famosi 2022, cambio di programmazione: Mediaset ci ripensa di nuovo. Ecco quando andrà in onda (d'ora in poi) il reality di Ilary Blasi

Quindicesimo appuntamento stasera con L'Isola dei Famosi 2022. L'avventura dei naufraghi prosegue tra liti e dissapori. Ilary Blasi assieme ad Alvin e Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono pronti a regalare grandi emozioni e sorprese ai telespettatori, partendo dal cambio di programmazione. All'Isola “Tutto può cambiare” e anche la messa in onda cambia. Dopo l'annuncio ufficiale del prolungamento del reality fino al 27 giugno, da oggi lo show sarebbe dovuto andare in onda solamente una volta a settimana (il lunedì) fino alla fine del programma, ma Mediaset ci riprensa e fa retromarcia. Fino al 20 maggio dal Biscione hanno deciso di lasciare il doppio appuntamento settimanale con l'Isola dei famosi, che continuerà così la battaglia di ascolti (fino alla fine) contro Carlo Conti che il venerdì (fino al 20 maggio) su Rai 1 propone The Band.

Isola dei Famosi 2022, le anticipazioni

Stasera si deciderà inoltre chi dovrà rimanere tra le ultime tre vip sbarcate in Honduras: i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash, e chi perderà non tornerà in Italia ma migrerà su Playa Sgamada.

Un duello tra mamma e figlio

Altra super novità è che per la prima volta in questa edizione i leader saranno due: un uomo e una donna.Ma stasera si tornerà a discutere anche del rapporto asfisiante di Carmen Di Pietro nei confronti del figlio Alessandro iannoni. La ex di brosio arrivata a Cayo Cochinos sembra infatti aver puntato proprio il figlio della naufraga ma lei (ovviamente non gradisce). Stasera amma e figlio si sfideranno in un duello per vincere una cena in riva al mare al tramonto.

Mercedesz Henger accende la polemica

Riflettori puntati su Mercedesz Henger che sbarca in Honduras tra le polemiche degli utenti. Secondo molti telespettatori infatti la figlia di Eva Henger saputo del bruttissimo incidente che ha coinvolto la mamma e il marito della stessa avrebbe dovuto rinunciare a partecipare al reality per stare vicino a Eva (nonostante sia stata proprio la mamma a spingerla a non rinunciare a questa opportunità televisiva nonostante le sue condizioni fisiche.

I nominati

Dopo l’eliminazione provvisoria di Clemente Russo, che è sbarcato per l’ennesima volta su Playa Sgamada, questa sera a rischio, quindi al televoto, ci sono due donne: Lory Del Santo e Laura Maddaloni. Chi di loro dovrà lasciare l’avventura?

Molto probabilmente questa sera, come accade da settimane, Ilary Blasi aprirà un televoto flash anche su Playa Sgamada, lì dove per il momento vivono Clemente Russo, Licia Nunez ed Estefania Bernal. Chi di loro avrà l’opportunità di rientrare in gioco? E chi, invece, dovrà tornare definitivamente in Italia?