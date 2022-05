L'"Avvocato del Diavolo" di Ilona si “dichiara”: «Hai vinto per il diritto alla libertà delle donne contro i pregiudizi». (Quasi) bacio in diretta?

«Cara Ilona insieme abbiamo superato i molti ostacoli sul cammino», Cicciolina torna in Italia dopo essere stata eliminata da l'Isola dei Famosi 2022 e l'Avvocato dei diavolo, di bianco vestito, è in studio pronto a dedicarsi a lei. «Anche quando tutto sembrava perduto. hai vinto comunque l'isola per il diritto alla vita e alla libertà delle donne contro ogni pregiudizio imperante». Le parole di Luca Di Carlo sono una vera e propria dichiarazione. «Io non ti abbandonerò mai. Conserva la fede. Firmato L'Avvocato del Diavolo. Ti voglio bene».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei famosi, Ilona Staller a cuore aperto TELEVISIONE «Cicciolina rischia l'arresto» TELEVISIONE Vladimir Luxuria furiosa contro i Rodriguez TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, la scelta di Ilona Staller: eliminati e... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Ilona Staller "crolla" in... RICHIESTA DI AIUTO Ilona Staller L'EX PORNOSTAR Ilona Staller: «Il mio vitalizio? Da 2mila a 800 euro: non...

Isola dei Famosi 2022, «Cicciolina rischia l'arresto»: la confessione choc dell'avvocato di Ilona Staller

Isola dei Famosi 2022, Ilona rivede il suo avvocato

Ilona Staller con un abito di seta bianco con maniche di piume viene accolta da queste parole bellissime del suo amico, avvocato e confidente, ma c'è qualcosa in piu' tra i due? Luca va verso la Staller una volta che ha finito di leggere la sua lettera e i due hanno avuto un attimo di esitazione, sembrava come se non sapessero dove baciarsi. Dopo una Ilona che lo guardava fisso l'avvocato poggia le sue labbra sulla guancia destra della porno star. E subito Ilary ha ironizzato: «Ma le stavi dando un bacio in bocca?». Luca Di Carlo, l'”avvocato del diavolo” di Ilona Staller è una presenza importante nella vita della naufraga dell’Isola dei Famosi. Sin dall’inizio del reality il legale dell’ex Cicciolina è sempre stato presente in studio per sostenere la sua cliente. E anche stasera non poteva mancare. La conduttrice chiede a Cicciolina che sperienza è stata L'Isola dei Famosi 2022: «Una cosa forte irripetibile»