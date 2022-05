Isola dei Famosi 2022, Estefania Bernal sempre più lontana da Roger Balduino: stasera il confronto. Le anticipazioni

Sedicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi e Alvin con Nicola Savino e Vladimir Luxuria come spalle sono pronti a regalare grandi emozioni e colpi di scena. Stasera sarà la serata della rivincita: gli abitanti di Playa Sgamada si ritroveranno in Palapa per prendersi una rivincita sugli ex compagni che li hanno eliminati.

Isola dei Famosi 2022, serata di confronti

Ormai dopo due mesi i naufraghi perdono le staffe facilmente e complice anche la fame i rapporti creati sull'Isola cominciano a vacillare. È l’esempio di Marco Cucolo e Roger Balduino. Quest’ultimo, ancora una volta leader, ha mandato in nomination Lory Del Santo, la fidanzata di uno dei suoi amici. Non si è capito bene il motivo, ma sicuramente stasera la conduttrice tornerà ad afrontare la questione per saperne di più.

Carmen Di Pietro non si fida della ex di Brosio

Tra i momenti attesi di oggi, 13 maggio, c'è sicuramente quello in cui Carmen Di Pietro verrà messa di fronte a un'altra tentazione. Chissà se riuscirà a resistere... Intanto la naufraga maldigerisce il feeling che si sta creando tra il figlio Alessandro Iannoni e la nuova arrivata in Honduras Maria Laura de Vitis. Ci sarà un confronto tra le due? Quel che è certo è che l'ex di brosio non convince nessuno.

Premio in vista per Edoardo e Mercedesz

dalle anticipazioni perà sappiamo con certezza che ci sarà un focus anche su una nuova (potenziale) coppia: Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. I due avranno la possibilità di vincere un premio esclusivo, ma dovranno guadagnarselo....

Estefania contro Roger

Estefania Bernal ormai è sempre più lontana da Roger Balduino, mentre il modello non smette di nominarla lei non ha apprezzato le rivelazioni riportate da Laura Maddaloni. «Io ero davvero presa e volevo conoscerlo fuori. Per fortuna che non sono innamorata. Per me la lealtà è una cosa sacra. Mi ha deluso tantissimo e non è stato leale neanche con il gruppo. Dopo questa, Roger vaffanxxulo», ha detto Estefania che, questa sera, potrà guardare nuovamente negli occhi Roger e avere con lui il confronto che potrà dare la svolta al loro rapporto.

Nomination ed eliminazioni

Per gli esiliati di Playa Sgamada la puntata inizierà con un televoto flash che porterà uno dei naufraghi ad uscire dal gioco. A rischiare quindi Fabrizia Santarelli, Clemente Russo, Laura Maddaloni, Estefania Bernal e Licia Nunez. In Palapa invece uno tra Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo dovrà lasciare alla volta di Playa Sgamada.