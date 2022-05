Isola dei Famosi 2022, Maria Laura De Vitis (l'ex di Paolo Brosio) sbarca in Honduras

Maria Laura De Vitis entra stasera a L'Isola dei Famosi 2022. La 24enne, reduce della vitoria dello show di barbara D'Urso La pupa e il secchione, è sicuramente nota per la sua relazione con Paolo Brosio che fece molto discutere, vista la differenza di 42 anni di età. Dopo diverse ospitate a Pomeriggio 5 il 12 maggio 2021 la coppia ha annunciato la fine della loro relazione.Poi il gossip ha avvicinato la Pupa a Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e donne famoso per aver avuto una storia con Gemma Galgani. I due furono avvistati insieme a Sanremo in occasione del Festival. Lui, però, ha negato che ci fosse qualcosa tra loro. Maria Laura ha avuto anche una relazione con il giovane rapper Lorenzo Orsini in arte Lollo G. Ora però arriva a cayo cochinos da single e pronta a trovare l'amore.