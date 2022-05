Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi nuova coppia? La figlia di Eva si dichiara: «Mi sta conquistando»

«Oh mio Dio sono innamorata» ride e scherza, ma chissà se scherza solamente, la figlia di Eva Henger in un filmato in cui parla con Edoardo Tavassi. «La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare» precisa il fratello di Guendalina che è completamente cambiato a l'Isola dei Famosi 2022 da quando è sbarcata in Honduras Mercedesz Henger. «Mi hanno detto degli uccellini qui sull’isola che prima del nostro arrivo tu stavi un pò tanto sulla stuoia». Il sorriso di Mercedesz irradia Cayo Cochinos e stravolge anche Edo.

«Non è vero stavo anche in piedi davanti alla stuoia». Edoardo è un altro. «Sono arrivata qui da conquistatrice e in realtà mi sa che è più Edo che sta conquistando me». Sembra cedere la figlia di Eva. È felice Guendalina che però si "lamenta": «Non esisto più, sono trasparente, esiste solo lei». Edoardo è cambiato totalmente ormai è diventato un predatore vero.

La reazione di Guendalina

Ilary Blasi torna sull'argomento e chiede a Guedalina che ne pensa: «Adesso si è accorto che sono qui» con il fratello Edoardo che ironizza «Ilary ma chi è?». Il naufrago non nasconde che effettivamente l'arrivo della Henger lo ha cambiato, ma ci scherza su: «È ovvio, all’inizio fai vedere una maschera. Poi una volta raggiunto il tuo obiettivo…sono tutte strategie spicciole». Mercedesz però apprezza tutto ciò: «Il cambiamento è positivo». La Blasi prova a tirar fuori qualcosa in più alla conquistadores: «Ti sei dichiarata ai confronti di Edoardo», la Henger replica «in che senso?».

Nuovo amore in Honduras?

La figlia di Eva Henger è visibimente imbarazzata e conferma solo che le piacciono molto gli uomini che la fanno ridere e dallo studio Vladimir Luxuria non ha perso l'asssist: «se contiamo tutte le volte che ti fa ridere, direi che è fatta no?». Mercedesz ride... nascerà un amore tra Edoardo e la Henger? Vedremo