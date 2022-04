Isola dei Famosi 2022, Carmen si lamenta del figlio Alessandro: «Non mi da baci». Ilary la gela: «Christian manco mi saluta»

Questa sera L'Isola si infiammma. La tensione tra i naufraghi è al limite. Alessandro si ribella alla madre e carmen non accetta l'allontanamento del figlio. Un televoto determinante costringerà un naufrago a lasciare l'Honduras. Ecco l'anteprima della dodicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi parte proprio da madre e figlio. Lui chiede più indipendenza invece la Di Pietro non vuole tagliare il cordone ombellicale. Arriva sempre il momento in cui il cucciola lascia il nido questo in natura, a meno che la madre non sia Carmen Di Pietro.

Isola dei Famosi, Carmen vs il figlio

«Voglio dormire separato», Ale era stato chiaro ma lei ha deciso di svegliarlo alle 5 per un bacetto. «Essere figlio di Carmen Di Pietro è impossibile». E lei si lamenta: «Tutto questo non mi piace. Accetto tutto ma non che ora si sta ribellando», secondo la naufraga qualcuno ha fatto il lavaggio del cervello, non ci sono dubbi. Edoardo prova a spiegarle la situazione: «Ormai è un uomo», ma niente: «Uomo lo diventerà quando lo dico io». E basta, carmen è dittatoriale su questo. «Quando io dico una cosa lui deve dirmi subito di si, deve darmi un bacio anzi mi evita». Prova a spiegarlo carmen alla conduttrice. «Sta in rivolta è un cambiamento totale e io non me lo aspettavo, ma che figura mi fa fare?»

Alessandro è esasperato

Alessandro invece è esasperato. «Esagera in tutto. Non ce la faccio più dalla mattina alla sera». Alessandro ha 20 anni e ha bisogno di indipendenza. «Ma magari si vergogna difronte agli altri», Ilary spiega, anzi prova a spiegare alla Di Pietro come funziona la gestione di un ventenne.

Vladimir Luxuria interviene: «Non devi pensare che il fatto che Alessandro cerchi la sua indipendenza ti vuole meno bene anzi così lo perdi. Fallo vivere». Carmen però ha paura: «Mi pare che mi vuole meno bene».

Nicola Savino interviene per chiedere alla Blasi come si comporta lei con il figlio e come il ragazzo si comporta con lei, la conduttrice spiazza tutti: «Mio figlio Christian già è tanto che mi saluta». Il figlio di Francesco Totti (Christian Totti) ha 16 anni è infatti in piena fase adolescenziale.