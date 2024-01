Grande Fratello, nessun provvedimento disciplinare. Ma Signorini rimprovera: «La mancanza di sensibilità mi ha ferito»

Occhi ancora lucidi, sguardo ancora scavato dal dolore. Beatrice Luzzi torna nella Casa del Grande Fratello. Una decisione molto discussa anche da lei. Ma questa è la sua decisione. Una scelta che Alfonso Signorini abbraccia: «Vederti lì seduta nel confessionale. Mi fa piacere. Tu non sei una donna scontata. Una donna che ha sempre seguito la sua logica. E trovarti lì ha una logica».

Il rimprovero

Ma prima di sentire le sue parole il conduttore del GF parla alla Casa, esprime tutta la sua delusione: «Sono rimasto addolorato per alcuni comportamenti di alcuni di voi».

Non fa nomi, non vuole farli perché, dice, non è una romanzina. Ma «la mancanza di empatia dimostrata da alcuni concorrenti mi ha lasciato letteralmente senza parole. Vedere che a poche ore da un evento così doloroso per Beatrice la preoccupazione di alcuni di voi fosse dove erano popcorn o chiedere un film comico o peggio ancora cantare una canzone dei Negramaro a squarcia gola o giocare con un manichino non mi è piaciuto io non vi chiedo di piangere. Ma davanti a un lutto bisogna fare un passo indietro, bisogna avere rispetto. La mancanza di sensibilità mi ha ferito».

Dentro la Casa, Fiordaliso, una delle persone più vicina a Beatrice: «Ho vissuto anch’io da poco la perdita del papà. Non possiamo abbracciarla ma è come se la facessimo. Poi in questa Casa la sua testa rossa di riccioli manca. Manca a tutti...». Commosso anche Vittorio e pure Massimiliano: «Davanti a un dolore del genere si annulla tutto».