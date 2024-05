Il Volo - Tutti per Uno, stasera in tv la prima puntata: da Claudio Baglioni a Mara Sattei, ma anche Francesco De Gregori e Alessandra Amoroso. Gli ospiti Dopo il successo dello scorso anno, da stasera in tv, martedì 14 maggio, torna in prime time su Canale 5 Il Volo - Tutti per Uno, tre serate evento dall'Arena di Verona