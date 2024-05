Fiumicino, incendio devasta cantiere nautico: 4 barche in fiamme

Un incendio ha coinvolto 4 barche in rimessa in un cantiere nautico lungo l'argine del Tevere a Fiumicino, lato Isola Sacra, all'altezza di via della Scafa. Sul posto, dalle 6, sono in azione 4 mezzi dei vigili del fuoco. Una colonna di fumo nero si è levata in tutta la zona, visibile anche da lontano, tanto che il forte odore acre di bruciato è stato più volte segnalato dai residenti di tutto il comprensorio. Sul posto anche i militari della capitaneria di porto di Roma. Video Serenelli - Ippoliti