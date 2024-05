Piero Chiambretti debutta stasera su Rai3, la prima puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi: lo show, gli ospiti e quanto dura

Piero Chiambretti torna in Rai dopo l'addio a Mediaset e lo fa con un nuovo programma. Stasera in tv, martedì 14 maggio, parte Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Un comedy show su Rai3 che esplorerà l'universo femminile, con uno sguardo sempre attento all'attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del "classico" intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti.

Isola dei Famosi 2024, pagelle: Vezzali gne gne (3), Stoppa come Robinson Crusoe (9), Aras Cavalier gentile (8), Bastianich fugge con il referto (5)

Piero Chiambretti “debutta” in Rai, da stasera parte il nuovo programma

Le donne sono davvero in crisi? «È la domanda da sciogliere: lo scopriremo insieme a scrittrici, giornaliste, autori, donne, ma anche uomini, giovani e meno giovani, artisti e non solo, per raccontare pezzi di attualità e di vita, del mondo dell'universo femminile, colonna della nostra società, capace di stare in ascolto, catturare i cambiamenti ed essere memoria».

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 14 maggio): Clara nel programma di protezione

Il ritorno in Rai

Piero Chiambretti is back: torna in Rai, da dove tutto era iniziato, con il suo nuovo show, Donne sull' orlo di una crisi di nervi, in onda dal 14 maggio in prima serrata su Rai3.

Il nuovo programma, una produzione della direzione Intrattenimento di Prime Time, parla all'universo femminile, o cerca di comprenderlo? «Entrambe le cose, ma all'interno di un solo spazio. Non è detto che ci debba essere un solo filo conduttore, si può partire da un argomento e finire con l'approfondire o mandare messaggi diversi. Io sono fermamente convinto che il mondo delle donne sia più interessante e vasto di quello degli uomini. Comunque non è un programma provocatorio, ho già dato: essendo in par condicio, non sfioreremo neanche per sbaglio l'argomento politica. Quello che abbiamo in mente ora è fare servizio pubblico e offrire un pò di evasione». Insomma un varietà di prima serata di informazione e intrattenimento che racconta e festeggia le donne, con ospiti e un cast di primo piano composto da figure femminili di ogni età e di ogni categoria professionale.

Ospiti e corrispondenti

Le opinioni, i collegamenti a sorpresa, i sondaggi, i contributi degli archivi Rai e un trattamento brillante sono gli ingredienti. Il titolo, evocativo, è un omaggio al film di Almodovar o al suo programma La Repubblica delle donne? «Diciamo che quello fu chiuso in anticipo, ci fu il Covid. Il nuovo programma nasce dalle ceneri di quella trasmissione, che non aveva esaurito quello che aveva da dire, ma è anche amplificato».

Nelle vesti di editorialisti ci sranno Francesca Barra, Edoardo Camurri, Costantino della Gherardesca, Grazia Sambruna. E le scrittrici Isabella Santacroce, appena tornata in libreria con un romanzo dopo 5 anni di silenzio, e Melanie Moore, dai social Marina Valdemoro e Penelope Robin. Poi due comiche, Francesca Reggiani, per la serie corsi e ricorsi, e Rosalia Porcaro. Spazio anche a collegamenti con storici corrispondenti, «perché noi siamo Rai servizio pubblico: Giovanna Botteri da Parigi, Paolo Pagliara da New York e Marco Varvello da Londra. E poi tanti altri».

Endless Love, le anticipazioni di oggi (martedì 14 maggio): Zeynep vuole vendicarsi di Emir

Quante puntate sono

Donne sull' orlo di una crisi di nervi è suddiviso in tre parti: un primo ciclo di cinque puntate, un secondo blocco di sei in onda da ottobre e infine una terza tranche da otto appuntamenti. «Se uno vuole fare un bilancio può farlo anche dopo la prima puntata - osserva - non spetta a me dare indicazioni, ma si può anche aspettare la fine».