Cesara Buonamici, quanto guadagna come opinionista al Grande Fratello? Il cachet a puntata della giornalista

E' uno dei volti più amati del Tg5, ma da quest'anno Cesara Buonamici è diventata opinionista anche del Grande Fratello accanto ad Alfonso Signorini. La giornalista, scelta nell'ottica di ridare dignità a un programma che aveva preso derive troppo trash, ha scelto di accettare quest’offerta ma ha subito chiarito che non avrebbe lasciato il suo lavoro al TG5.

Grande Fratello, pagelle seconda serata: Signorini, sacerdote (3), Lady Fagiana, anche meno (4), Ciro, Forrest si ferma (7), Mughini, parapsicologo (6)

Voluta da Pier Silvio

Cesara Buonamici, 66 anni,è arrivata al Grande Fratello perché fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. È stata la stessa a giornalista, infatti, a raccontare di aver ricevuto una richiesta personalmente. Professionista dell’informazione, dai toni pacati e chiari, la Buonamici è stata voluta per alzare l’asticella qualitativa del programma di Canale5.

Ma quanto guadagna?

Lo stipendio

Per partecipare al Grande Fratello Cesare riceve uno stipendio a parte rispetto a quello che già percepisce come giornalista del TG5. Ora per le precedenti edizioni si era parlato di un cachet per Orietta Berti di 10mila euro a puntata e per Sonia Bruganelli di 12mila euro, cifra mai confermata dalle dirette interessate. Dunque lo stipendio di Cesara Buonamici potrebbe aggirarsi tra i 10 e i 14mila euro a puntata. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, anche perché Mediaset non essendo un’azienda statale, come invece è la Rai, non è tenuta a comunicare i compensi dei suoi dipendenti.

Le prime gaffe

La Buonamici al fianco di Alfonso Signorini sembra piacere al pubblico. Anche se ha iniziato la sua esperienza al Grande Fratello con un piccolo scivolone. Parlando con gli inquilini della casa più spiata d’Italia ha spoilerato la presenza del tugurio. Ad ogni modo la Buonamici aveva aperto la puntata spiegando quanto per lei il Grande Fratello sia un’esperienza del tutto nuova, che la incuriosisce e al contempo la spaventa, aveva poi aggiunto che con Signorini si sente in una ‘botte di ferro’.