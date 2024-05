Superbonus, Renzi: «Ci sono ministri che lo criticano ma lo hanno utilizzato»

“Intanto vorrei dire che se pensavano che se il superbonus fosse quella schifezza che io penso che sia, perché scritta male, potevano evitare di utilizzarlo tutti i ministri che lo hanno utilizzato. Perché c’è anche un punto di serietà personale. Perché quando a me Conte, nella mia attività di conferenziere paradossalmente, mi ha consentito, come ad altri professionisti, il ristoro del Covid, io non li ho presi quei soldi; io avevo diritto a prendere 25mila euro. Io ho detto ‘ma siete matti? Vi immaginate se io prendo 25mila euro che servono ai pizzaioli, ai ristoratori, ai negozi’. Se sei un politico serio non lo fai quello che si approfitta del superbonus come hanno fatto alcuni ministri”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva e candidato nelle liste di Stati Uniti d’Europa Matteo Renzi , ospite a Tribù su Sky TG24.