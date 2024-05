Bandiere Blu 2024, l'Italia celebra l'aumento del numero delle spiagge

Nel 2024, il numero delle località costiere italiane premiate con la Bandiera Blu sale a 236, con un incremento di dieci rispetto all'anno precedente. Questo riconoscimento sarà esposto in 485 spiagge, 27 in più rispetto al 2023, rappresentando l'11,5% delle spiagge premiate globalmente. I porti turistici riconosciuti scendono da 84 a 81. La Liguria mantiene il primato con 34 località, nonostante la perdita di due bandiere, seguita da Puglia, Campania e Calabria. Le Marche, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Sicilia, Trentino Alto Adige, Lazio , Emilia Romagna, Veneto, Basilicata, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, e Molise mostrano variazioni nei loro conteggi. In totale, si registrano 14 nuove località premiate e la perdita di quattro comuni. Le Bandiere Blu sui laghi sono 23, con due nuove aggiunte. Bandiere Blu, la classifica del 2024: Liguria e Puglia le regine. Tra le novità Ortona e Taormina