Aurora Ramazzotti ospite da Stefano De Martino, chi è la figlia di Eros e Michelle Hunziker? Età, carriera, il figlio, il marito e la casa (super chic) a Milano

Aurora Ramazzotti ospite a «Stasera tutto è possibile». Settimo appuntamento, stasera in tv, 13 maggio, con il game show condotto da Stefano De Martino su Rai 2.

Stasera Tutto è Possibile, gli ospiti del game show di Stefano de Martino: da Aurora Ramazzotti a Carlo Amleto

Il tema della puntata di oggi, in onda dall'Auditorium Rai di Napoli, sarà «Momenti di Storia» e coinvolgerà tutti gli ospiti della serata in una serie di prove e giochi tutti da ridere, a cominciare dal gioco icona del programma: La stanza Inclinata. Tra i personaggi dello spettacolo pronti oggi a mettersi in gioco ci sarà anche Aurora Ramazzotti, scopriamo dunque qualcosa in più sulla'influencer e conduttrice.