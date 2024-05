Il Clandestino, stasera in tv l'ultima puntata della serie con Edoardo Leo: come finisce, trama e anticipazioni

Finale di stagione per Il Clandestino. Stasera in tv, martedì 14 maggio, alle 21.30 su Rai 1 va in onda l'ultima puntata della serie tv con Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia ex ispettore capo dell’antiterrorismo. Vediamo dunque le anticipazioni dei due episodi che vedremo stasera.

Il Clandestino, stasera l'ultima puntata

Il primo episodio si intitola Le tre mogli. Travaglia è infiltrato nella sicurezza per seguire un uomo d’affari che sarà a Milano con le tre mogli e la scorta. L'uomo è sospettato di finanziare una cellula terroristica a cui pare appartenesse Khadija. Il caso potrebbe far luce sulla donna. Luca vicino a scoprire cosa è successo con Khadija. Luca scopre di conoscere chi è il contatto della cellula: se arrestato, sarebbe una ghiotta occasione per avere risposte alle domande mai potute fare a Khadija, ma le cose si complicano.