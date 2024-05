Bridgerton, la premiere danzante a New York per la terza stagione

Le star posano sul red carpet per la premiere mondiale della terza stagione dell'amata serie di Netflix Bridgerton, prodotta da Shonda Rhimes. "È stata un'esperienza davvero profonda per me perché sento che è stata una maratona cinematografica - ha detto l'attrice Nicola Coughlan, che interpreta Penelope Featherington, 26 anni - Sono otto mesi, ed ero lì praticamente ogni giorno, ed è estenuante, ma mi sono detta devo mettere così tanto in questo perché questa serie ha un grande significato per le persone. Penso che faccia sentire molte persone viste. Celebra le donne e i desideri delle donne, e l'amore e il romanticismo e tutte le cose. Fallo valere, fallo funzionare. È stata un'esperienza incredibile per me, mi sento molto fortunata".

"Orgoglio, provo molto orgoglio, siamo tutti molto orgogliosi di Luke e Nicola. Questo era. Era come guardare i nostri compagni. Perché come sai, abbiamo avuto nuova gente ogni stagione, ma questi sono Luke e Nicola, quindi li conosciamo da sempre. Eravamo così orgogliosi di loro. Quindi penso che abbiamo esagerato un po'. Forse esagerato!", ha commentato la 19enne

Claudia Jessie, che veste i panni di Eloise Bridgerton.

"Viviamo in un mondo davvero cupo. È molto, molto spaventoso e preoccupante. E in realtà penso che ciò che fa la serie è portare luce, gioia, speranza e amore. Penso sia questo il motivo per cui piace alla gente, è perché possiamo fuggire in questo mondo dove tutto è possibile, dove ci amiamo", ha affermato l'attrice Bessie Carter, alias Prudence Featherington.

"Credo perché ciò che fa Shonda è creare questo mondo che reinventa la storia, ma è anche una sorta di rappresentazione fedele della storia che è stata eliminata, e l'inclusione, ciò che fa per unire le persone e riunire moderne storie d'amore. Penso sia bellissimo", ha affermato Sam Phillips, che dà il volto a Lord Debling.