Flavio Insinna a La7? Ecco il programma che potrebbe condurre e da quando

Flavio Insinna potrebbe condurre un programma a La7. Sarebbe un altro volto storico del preserale Rai che lascia il servizio pubblico. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, secondo cui (a partire dalla prossima stagione televisiva) il conduttore lascerà la Rai. Volto di Affari Tuoi e L’eredità, avrebbe accettato di condurre un programma che ogni sera farà da traino al telegiornale condotto da Enrico Mentana. Si tratterebbe di un game show.

Affari tuoi, Amadeus compie un gesto mai visto prima: l'assegno sbagliato e l'offerta del dottore

La mancata offerta

Secondo il settimanale Oggi, Insinna avrebbe a lungo atteso un’offerta da parte della Rai prima di decidere di rivolgere altrove la sua attenzione.

La replica

“Io non ho mai avuto esclusive, perché ho firmato i contratti quando c’era insieme un progetto bello. Siamo ancora in un paese libero. Magari il progetto è bello per la Rai e a me non piace. Non vuol dire che non sia bello, ma io penso che non sia giusto per me, oppure vorrei fare una cosa che la Rai non ha”, aveva dichiarato in un’intervista a Tag24, “Che cosa farò in futuro? Possiamo andare, tornare… Credo che il mondo, come dire, abbia altri pensieri. Faremo”.