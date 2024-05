Toti, avvocato Spinelli: «Ha finanziato tutti ma pensava fosse legale»

«Sono stato preso in giro da Toti». Lo ha detto l'imprenditore Aldo Spinelli rispondendo alle domande del giudice e del pm della Procura della Repubblica guidata da Nicola Piacente che gli contesta di aver pagato in tre anni tangenti per 75 mila euro a Giovanni Toti per ottenere favori e delibere. Le frasi sono riportate oggi dal Corriere della Sera e da altri quotidiani. «Ho dato finanziamenti sempre rispettando la legge a tutti, perfino alla Bonino che nemmeno conoscevo» ha aggiunto, e contro il parere del figlio Roberto - scrive il giornale milanese- come dice anche in un'intercettazione depositata agli atti.