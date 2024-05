Claudio Baglioni ospite nella serata evento de Il Volo, chi è il cantante? Età, l'ex, il figlio, la moglie manager, l'addio ai concerti e le (ultime) accuse di Striscia

Un totem della musica italiana sarà ospite della prima serata evento Il Volo Tutti per Uno, il programma condotto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, con la partecipazione oggi di Giorgia in onda a partire dalle 21.40 stasera in tv, martedì 14 maggio, su Canale 5, si tratta di Claudio Baglioni, celebre cantautore e musicista italiano.

Tra gli altri ospiti ci saranno anche Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello. Vediamo ora dunque chi è Claudio Baglioni.