Grande Fratello, la confessione di Mughini: «Ho tradito mia moglie Michela, lei lo ha scoperto e ci è stata molto male»

«Michela donna di tale statura da stare bene a distanza». Mughini parla, solo perché risponde alle domande di Signorini, della sua famiglia (la moglie e i due cani BiBi e Clint). Così al Grande Fratello, Alfonso rivela al giornalista che Michela Pandolfi ha rilasciato un'intervista a Chi in cui racconta di lui.

Gf, Mughini replica alla moglie

«Spende tanto in vestiti, ci vorrebe una vita per metterli tutti», Giampiero replica: «Dice una marea di baggianate»

Poi la rivelazione: «In tanti anni insieme mi ha tradito una volta e non l'ho ancora perdonato», lui conferma.

Così Alfonso cerca di scavare un poì e chiede come è successo.

«E' successo che un'altra persona splendida che ricordo con affetto è successo quello che succede nella vita di tutti. A me non piaceva stare nella menzogna così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, forse volevo farlo sapere. La cosa è durata quache mesetto con la consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male. Però in tanti anni di storia il bilancio con un solo tradimento può essere piú che positivo»

Mughini è sposato con Michela Pandolfi. Oggi hanno 82 anni lui e 66 anni la moglie. Il loro amore dura da oltre 30 anni. Il giornalista non ha avuto figli per una precisa scelta personale.