Grande Fratello, Massimiliano Varrese “ci prova” con Beatrice Luzzi: «È scattato qualcosa. Conosciamoci»

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è l'unico che riesce a tenere accesi i riflettori della casa del Grande Fratello. I due si odiano, poi si amano, poi si allontano ancora per poi riavvicinarsi. Ora, dopo l'uscita di scena di Heidi Baci e Giuseppe Garibaldi, i due nemici sono tornati ad “annusarsi”. E Max fa anche una proposta all'attrice: «Conosciamoci, non ci siamo conosciuti».

Grande Fratello, Garibaldi fa dietrofront su Beatrice: «Mi manca». La reazione di Anita sconvolge: «Non ci prendiamo in giro, non mi far parlare»

Gf, Max si avvicina a Beatrice

Varrese, che è in nomination proprio contro la Luzzi, depone l'ascia di geurra: «Nelle ultime settimane ho cercato proprio di smorzare sta cosa nostra, poi magari ci siamo beccati in puntata perché era inevitabile su certe cose anche se potevamo evitare.

Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e ascolti del reality di Canale 5

Il consiglio su Garibaldi

E in giardino i due si trovano anche a parlare di Garibaldi. «Giuseppe ha 30 anni ed è meno attento, gli servirà per crescere. Gli ho detto che ha sbagliato con te - di ce Varrese - Secondo me il fatto che tu non lo abbia scusato a lui pesa come un macigno». beatrice invece non fa nessun passo indietro: «Non posso perdonarlo. Intimamente lo perdonerei ma non siamo in una vita privata qua, abbiamo una responsabilità morale molto più alta»