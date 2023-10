Grande Fratello, Grecia incontra il figlio dopo 4 anni e scoppia a piangere: «Ti amo, sei l'uomo della mia vita»

Grecia Colmenares supera anche la nomination di stasera al Grande Fratello e per lei è in arrivo una grande sorpresa: stasera in tv incontrerà il figlio dopo 4 anni che non lo vede. Alfonso Signorini ne approfitta per chiamarla in mistery room per parlare un po' con lei. Topazio inizia a recitare a 8 anni per poi diventare la regina del soap opera sud americane. Ma non solo carriera, nella vita di grecia c'è stato anche un grande amore: Marcelo Pelegri, un imprenditore che si divide tra Madrid e Miami e che Grecia ha sposato e con il quale ha un figlio Gianfranco Pelegri.

Gf, Grecia incontra i figlio

Un grande amore che poi però purtroppo è finito, dopo una prima fase di distacco i due sono riusciti a ritrovare un sereno equilibrio. «Oggi abbiamo un rapporto bellissimo, non vivo nel suo ricordo ma saremo sempre una famiglia».

«Ho scoperto di aspettare mio figlio quando stavo registrando due soap opera.

Non è stato facile lavorare e fare la mamma ma si può fare». Grecia mentre guarda le foto salta: «Sono anni che non lo vedo per il passaporto».

La lettera

Signorini le fa avere una lettera: «Sai che mi piace comunicare dal vivo, ma volevo dirti che sono orgoglioso di te». Grecia scoppia a piangere e ancora non sa che il figlio in realtà è fuori dalla porta rossa. «E' la mia vita, mi manca lui è l'uomo della mia vita».

L'incontro

Torna nel salone e viene freezata e in quel momento entra Gianfranco. «Ti voglio molto bene ho fatto tutto il possibile per esserci. E' incredibile quello che sta succedendo», lei gli salta al collo e piange: «Ti amo, ti amo, ti amo». Una vera e propria scena da soap opera. «Ti amo vita mia», le risponde il figlio.

Sui social ora è pieno di fan per Gianfranco: «È troppo bello». E' arrivato il momento dei saluti e lei non riesce a smettere di piangere: «Grazie per sempre Grande Fratello»