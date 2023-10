Grande Fratello, Alfonso Signorini frena Cesara Buonamici: «Ma che domande fai? Hai l'ormone a palla»

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è cambiato. Dalla scorsa puntata in cui i due si sono ritrovati faccia a faccia nello studio del Grande Fratello per dirsi quello che pensano uno dell'altro e non si sono risparmiati. Ora dopo 49 giorni di permanenza nella casa di Cinecittà i due nemici si sono avvicinati. Il «reset vero» è iniziato anche se Varrese non abbassa la guardia. Fiordaliso è certa che tra loro succederà quaòcosa nel frattempo giorno dopo giorno Bea e Max sono sempre piú complici.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese “ci prova” con Beatrice Luzzi: «È scattato qualcosa. Conosciamoci»

Gf, il rapporto tra Beatrice e Max

Alfonso Signorini vuole vederci chiaro e Beatrice spiega: «Con Max grazie a voi ci siamo ridemensionati, io aspettavo da settimane una sua distesa».

Poi si passa a Varrese e il conduttore chiede quanto sia sincerità e quanto strategia. «Ho sempre avuto la volontà di avvicinarmi a beatrice, lo avevo detto anche a Giuseppe, dopo la puntata in studio ho visto Beatrice in un altro modo, l'ho vista come una collega. Finora non ci siamo dati la possibilità di conoscerci ma non ci sto provando.

Grande Fratello, Garibaldi fa dietrofront su Beatrice: «Mi manca». La reazione di Anita sconvolge: «Non ci prendiamo in giro, non mi far parlare»

Il pensiero di Garibaldi

Per Valentina questo avvicinamento è frutto di una strategia, Rosy pure è certa. «Lasci Giuseppe ed entra Massimiliano? No, no non ci sto». Grecia dà al Massimiliano del personaggio: «è lui l'attore». E Garibaldi dice: «Entrambi sanno giocare. Sono due professionisti»

Giuseppe stasera si spiega meglio: «Non so quanto questo cercarsi sia voluto da entrambi, per me è piú Max. loro sono abituati a recitare sono padroni del mezzo».

E Mughini fa la lezione

Interviene Mughini e fa la sua lezione: «Non è che se due persone non si azzanno c'è qualcosa di strano, anzi è strano quando si azzannano. Era molto antipatico prima quel rapporto».

Signorini prova ad arrimpicarsi sugli specchi: «La stranezza deriva dal fatto che per 50 giorni ci hanno abituato ad altri registi». Mughini lo zittisce «50 giorni confronto l'infinito sono nulla».

L'intervento scivoloso di Cesara

Cesara Buonamici interviene ma era meglio evitasse: «Scusa Massimiliano ma se Beatrice si siede sul tuo letto ora le fai una scenata come la scorsa volta?» Alfonso Signorini la zittisce: «Ma che domande sono?» E lei continua e Max le risponde. Non contenta fa una seconda domanda stavolta per Beatrice: «Visto che la scorsa settimana lo dipingevi come pitone ora come lo definiresti»

Signorini interviene di nuovo: «Cesara ma che è stasera hai l'ormone a palla». Gli spettatori in studio ridono, il conduttore anche.