Grande Fratello, Grecia Colmenares contro Giuseppe Garibaldi: «Ha giocato con Beatrice, l'ha usata per farsi notare»

Grande Fratello si parte. La puntata del 30 ottobre inizia con un focus sui nominati. Stasera rischiano: Beatrice, Grecia, Massimiliano, Giuseppe e Valentina. Signorini parte con un gioco crudele: Chi vuoi esca? Ecco la domanda che pone ai 5 nominati. Topazia dalla busta tira fuori il nome di Garibaldi: «Perché lui ha giocato con Bea è stato con lei solo per farsi vedere». Lui replica «Mi ritrovo qua per un motivo non valido è la seconda volta che dice il mio nome non lo accetto ma va bene» Signorini incalza: «Ritieni che il fatto che ti sei allontanato da Beatrice porti i suoi fan ad allontarti. Lui come lei ha i suoi fan anche io ho i miei».

Beatrice apre la busta e c'è scritto che vuole che esca Giuseppe: «Perché io ero molto sincera e lui molto meno.

Ne ho avute comprve concrete. Sarei dovuta essere molto piú prudente, ma non è il primo uomo di cui mi pento»

Garibaldi fa il nome di Grecia Colmenares: «Continua a negare l'evidenza, in piú quella che fa strategia è lei. Di colpo è diventata amica di Beatrice»

Max vuole che esca Grecia: «Dopo l'ultimo colpo basso delle ultime puntate sono rimasto molto deluso da lei. Non avrei mai pensato di non dire il nome di beatrice, gli equilibri si sono spostati e sono molto contento»

Grecia si è proprio meritata questa sorpresa, lei è una di quelle anime buone❤️#GF #GrandeFratello pic.twitter.com/1OcNgEwaM6 — chri🪐 (@chrichri1_) October 30, 2023

Valentina nomina Grecia: «Perché il simpatico esibizionismo di lei è un gioco che la estrania dalle dinamiche della casa, non è partecipe»