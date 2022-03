Gf Vip, Rocco Siffredi pazzo di Lulù Selassiè: «Sei la donna che mi interessa di più». La reazione di Manuel

Dopo Cardi B e Guè Pequeno adesso Lulù Selassiè conquista anche Rocco Siffredi. «È un tuo fan sfegatato e ci ha mandato un video perché quando tu ci sei lui rimane incollato al video». Alfonso Signorini entra così a gamba tesa nel loft del Gf Vip. Non dice il nome e lancia solo il messaggio alla principessa, che incuriosita chiede solo il nome del personaggio internazionale che stavolta fa il tifo per lei.

Gf Vip, il messaggio di Rocco Siffredi per Lulù

Signorini non glielo svela ma le mostra il video:

«Penso solo a te, sei la donna in assoluto che mi interessa in questa casa, vera sincera come piace a me. Manuel tranquillo è solo stima. Ti auguro di vincere perché te lo meriti». Gli urletti della Selassiè si fanno sentire: «Rocco ti amo, ti adoro sei troppo forte»

Imarazzo e risate in studio. Ma la gag continua con un conduttore che vuole raccontare di un retroscena.

La reazione di Manuel

«Alle 9 di stamattina mi trovo un messaggio di manu che mi chiedeva se stasera ci sarebbe stato un messaggio di Rocco per Lulù specificando: ma è porno?»

Signorini ha tranquillizzato Bortuzzo e anxi gli ha mandato proprio il video proprio per togliere ogni dubbio. Ma la cosa bella è che Manuel conosce Rocco. Ma come è possibile?

M«i disse anni fa che se ci fossero in italia più uomini come me saremo salvi. Lo conosco però Lulù non facciamo nulla di pornografico con lui ok?»