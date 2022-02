Gf Vip, Manuel Bortuzzo assente in studio: «Ho il Covid. Per un po' sarò assente»

Grande assente in studio al Gf Vip stasera è Manuel Bortuzzo. Dopo la puntata di San Valentino in cui l'ex vippone ha lanciato un'accusa diretta alla produzione del reality che, a detta di Manuel, aveva preferito far entrare Belli a lui che voleva fare una sorpresa alla sua Lulù, i telespettatori si sono allarmati. Ma il vero motivo è stato detto dallo stesso sulle sue storie Instagram.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo ha contratto il Covid

«Per tutte le persone che si stanno chiedendo perchè non sono in puntata, questa mattina sono risultato positivo al Covid!». Ma Bortuzzo ha voluto tranquillizzare i follower: «Sto bene ma per un po’ sarò assente purtroppo», ha chiarito. Ma l'ex nuotatore è sempre abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno: «Meglio ora che a metà marzo!», ovvero in occasione della finale di questa edizione. Starà in studio Manu ad aspettare la sua amata fidanzata a cui dedica pensieri e post in continuazione.

Nel loft di Cinecittà ad accorgersi dell’assenza di Manuel in studio è stata Jessica Selassiè quando Alfonso Signorini ha fatto cantare 22 settembre a Lulù Selassiè, infatti nessuna replica dell'ex gieffino. Ma può star serena la princess perchè Manuel sta bene e ha un meraviglioso tatuaggio sul collo con il numero 22.