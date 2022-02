Gf Vip, Lulù vittima? «Nessuno mi capisce». Miriana la attacca ma il web la difende: sui social va in tendenza #iostoconlulu

Momenti difficili per Lulù Selassiè. Dopo l'uscita di Manuel Bortuzzo, la principessa sta vivendo momenti di grande sconforto nella casa del Gf Vip. Ha provato a modo suo a chiedere aiuto alle sue "amiche", ma si sente incompresa. E su Twitter scoppia la difesa alla principessa. In tendenza nelle ultime ore l'hashtag Io sto con Lulù. La fidanzata di Bortuzzo ha chiesto aiuto a Miriana Trevisan, ma non ha trovato l'appoggio che si aspettava è crollata. In vista della puntata di questa sera, la princess è mostrata molto preoccupata per quello che verrà detto sul suo conto visto i continui cambi d'umore che sta vivendo per la lontananza del suo fidanzato, quindi ha chiesto a Miriana Trevisan di prendere le sue difese cercando di giustificare le sue azioni. Ma l'ex di Non è la Rai, anche se dispiaciuta per la coinquilina, ha detto di non essere pronta a difenderla a spada tratta: «Mi stai chiedendo di fare una cosa che non è nel giusto».

Gf Vip, tutti contro Lulù

Secondo Miriana infatti certi comportamenti sono assolutamente sbagliati. «Io ti ho difeso altre volte contro persone, come ho fatto con Manila. Sono una ragazza, ho sofferto tanto nella vita, ho avuto tante situazioni pesanti». Lulù Selassiè non si sente capita neanche da una delle persone che dentro il loft di Cinecittà ritiene tra le più importanti per lei.

Avrebbe solo bisogno di questo ! Non ci vorrebbe tanto a capirlo ma in quella casa fa più comodo voltare le spalle! Invece di giudicarla io cercherei di imparare qualcosa da lei #iostoconlulu pic.twitter.com/EbCqNR9LBK — Eliely4 (@Eliely41) February 7, 2022

Miriana non la difende

«Io ero triste e piangevo per la canzone. Bastava dire alle ragazze di capirmi e che sono così, invece sei andata via e questo mi fa soffrire, non vengo mai capita da nessuno», si sfoga così Lulù. Ma Manuel prima di lasciare la casa l'aveva avvisata: «Mi dispiace che me ne vado, perché quando me ne andrò tu starai da sola». Poi ha proseguito il suo sfogo: «Non voglio che la gente pensi che sono infantile, viziata, che volevo la canzone, che sono pazza, che sono triste, che devo andare via perché non sto bene». Miriana Trevisan però nonostante l'affetto non ha intenzione di difenderla. Ma la parola finale la mette la sorella di Lulù: «Non hai bisogno di essere difesa, la gente lo capirà», ha invece detto Jessica Selassiè vedendo la sorella in lacrime e provando a farla ragionare.

"Sometimes there are encounters with people who are absolutely strangers to us, in whom we feel interest from the first glance, suddenly, unexpectedly, before a single word is spoken." manner." F.M.D#luluemanuel #fairylu #iostoconlulu https://t.co/jEWAsJyT1Y — Christine Bosa (@ChristineBosa) February 3, 2022

Il web protegge la principessa

I telespettastori si sono ormai affezionati alla principessa e alla sua storia con l'ex nuotatore e non riescono a vedferla piangere. Su Twitter spopola ormai #iostoconlulu. «Avrebbe solo bisogno di questo ! Non ci vorrebbe tanto a capirlo ma in quella casa fa più comodo voltare le spalle! Invece di giudicarla io cercherei di imparare qualcosa da lei #iostoconlulu» e ancora «Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai vede soltanto le maschere non sa nemmeno chi sei Devi mostrarti invincibile collezionare trofei ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei… noi con teWhite heart #iostoconlulu #fairylu #gfvip». Insomma il web ha solo una ceretezza, «Lulù è la vera Queen» di questa edizione.