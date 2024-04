Le condizione di salute di Re Carlo preoccupano la Royal Family, e non solo. Lo scorso gennaio Charles è stato ricoverato e operato alla prostata, così Buckingham Palace attraverso una nota ufficiale ha rivelato che al sovrano è stato diagnosticato un cancro: «Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici». Da quel momento le apparizioni pubbliche del Monarca sono state davvero pochissime.

Re Carlo, assegnati nuovi titoli e onori a Kate, Camilla e William: ruoli rafforzati nella Royal Family

Ora sembra che le condizioni di salute stiano peggiorando. «Parlando con gli amici del re nelle ultime settimane riguardo alla sua salute, la risposta più comune è stata... “Non va bene”», ha riferito giovedì Tom Sykes del Daily Beast, come riporta Page Six. Un amico del monarca - sempre secondo quanto riferito dal tabloid - ha affermato che Carlo «è determinato a sconfiggerlo e stanno dando il massimo. Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere».

Pare quindi, secondo le indiscrezioni, che Il Palazzo sta aggiornando le disposizioni per il Funerale di Re Carlo III (la cosiddetta “Operazione Menai Bridge”).

Re Carlo, il piano segreto per i funerali: così si svolgerà l'Operazione Menai Bridge (con «pochi invitati»)

Secondo il Daily Beast, circola anche un documento separato in cui si fa un bilancio di cosa sia andato bene al funerale della regina Elisabetta nel settembre 2022 e cosa si potrebbe fare meglio la prossima volta che un monarca muore. Tutte le fonti sottolineano che i piani funebri reali sono costantemente in revisione. Tuttavia, un ex membro dello staff in particolare ha ammesso che i problemi di salute di Charles hanno dato ai suoi piani una tonalità e un'urgenza diverse. «Non è niente di più di quello che ti aspetteresti dato che al re è stato diagnosticato un cancro. Ma la loro circolazione ha sicuramente concentrato le menti», ha spiegato l'ex membro dello staff.

🚨Just in: King Charles's funeral plans are reportedly being updated regularly after his cancer diagnosis. He is really very unwell.



Via: The New York Post pic.twitter.com/A34m8hNSCj

— The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) April 25, 2024