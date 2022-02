Gf Vip, Lulù seconda finalista: notte amara per Katia e Soleil. Standing ovation in studio

Arriva a mezzanotte passata il nome del secondo finalista del Gf Vip. Tra Soleil Sorge, Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli vince la principessa. Dopo il like avuto da Cardi B e aver conquistato il cuore di Manuel Bortuzzo Lucrezia conquista ila medaglia d'argento. Dopo delia Duran quindi a contendersi la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini Lulù ora arriva direttamente alla puntata del 14 marzo. Standing ovation in studio. Manuel e Clarissa, la sorella eliminata dal reality, si stringono in un forte abbraccio.

Gf Vip, il faccia a faccia tra Lulù, Soleil e Katia

Le tre donne in nomination erano state da poco protagoniste di una clip in cui si mostrava Katia e Soleil sul letto intente a commentare il comportamento della principessa come "inutile" rispetto alle dinamiche della casa. L'unica capacità secondo le vippone che hanno perso il titolo alla finale di Lulù è stata quella di intraprendere una relazione con Manuel. Alfonso Signorini non ha voluto saper di più: «Lulù non ha avuto paura ad intraprendere una storia con un ragazzo come Manuel pur consapevole delle problematiche che si porta dietro e solo per questa storia esemplare meriterebbe tantissimo e potrebbe stare con le braccia conserte senza far nulla». Anche Bortuzzo ovviamente ha voluto esaltare il comportamento della fidanzata: «Conquistato un’Italia intera».

E dopo la difesa di tutto lo studio nei confronti della principessa ora anche il pubblico le mette la corona: Lulù è la seconda finalista, e non tutti l'hanno presa benissimo.

«Questa notte Katia e Soleil non dormiranno», così commenta Francesca Cipriani