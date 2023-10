Domenica In, la verità di Selvaggia Lucarelli sull'incontro con Teo Mammucari: «Siamo stati a cena, ma io mi sono fidanzata con il suo amico»

Domenica In, spazio a Ballando con le Stelle. Nel salotto di Mara Venier oggi arrivano, come sempre, la giuria e alcuni concorrenti del talent di Milly Carlucci. La puntata andata in onda ieri, sabato 28 ottobre, ha fatto un boom di ascolti e si torna a parlare di un momento cult: la cena tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli.

Giovanna Mezzogiorno a Domenica In, chi è l'attrice? Età, figli, separazione, body shaming, la sorella cresciuta da una coppia gay e l'ultimo lavoro al cinema

Domenica In, Lucarelli smentisce Mammucari

Dopo l'esibizione che il comico ha fatto infatti è iniziato un battibecco, divenuto subito gag, tra la giornalista e il concorrente di Ballando. «Io e te siamo andati a cena».

La Lucarelli smentisce categorigamente per poi correggersi e dire «sí siamo stati a cena ma con altre persone». Mammucari continua a scherzare e nonostante tutto si becca un bel 0 dalla giudice. «Comunque ti porterò a cena».

Take That a Domenica In, chi sono oggi i componenti della boy band? L'addio di Robbie (per problemi di alcolismo), Jason che fine ha fatto e le date del tour

La replica

Oggi da Mara Venier, Selvaggia vuole dire la verità su quella cena. «Bisogna dire le cose come stanno. Io sono andata a vedere uno spettacolo di Teo e lui mi ha initata a cena. Siamo stati da Rubagalline con altri ragazzi che facevano i comici. Io mi sono seduta tra lui e un altro ragazzo». E poi specifica: «Peccato che mi sono fidanzata con l'altro». L'“altro” in questione, che lei non dice, è Max Giusti con il quale Selvaggia è stata fidanzata dal 1997 per 7 anni.