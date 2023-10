Paola Cortellesi a Domenica In: il marito Riccardo, la vita privata e la carriera, dal debutto in radio alla sua prima volta da regista

Paola Cortellesi sarà ospite oggi nel salotto televisivo di Domenica In per presentare il suo debutto alla regia, il film "C'è ancora domani", vincitore del premio del pubblico e del premio speciale della giuria alla Festa del Cinema di Roma. Intervistata dalla padrona di casa Mara Venier, l'attrice non si limiterà al suo ultimo successo professionale, ma regalerà al pubblico momenti di comicità e intrattenimento per i quali è da sempre amata.

Domenica In torna oggi, gli ospiti del 29 ottobre: da Paola Cortellesi a Massimo Lopez, passando per i Take That

Ma conosciamo meglio la Cortellesi, dagli inizi a teatro e poi gli esordi in radio e tv, vita privata e famiglia, fino alla sua prima opera cinematografica.