Domenica In torna oggi, gli ospiti del 29 ottobre: da Paola Cortellesi a Massimo Lopez, passando per i Take That

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 ottobre, di Domenica In, in onda su Rai 1 a partire dalle 14.

Domenica In, gli ospiti del 29 ottobre

Tra i protagonisti della puntata, ci saranno grandi nomi dello spettacolo e del cinema, a partire dal regista di fama internazionale Ferzan Ozpetek, che condividerà le sue esperienze e i prossimi progetti. A seguire Paola Cortellesi, reduce dal suo debutto alla regia con il film "C'è ancora domani", presentato alla Festa del Cinema di Roma attualmente in corso. L'attrice, comica e ora anche regista, parlerà della sua ultima avventura professionale regalando anche al pubblico momenti di comicità e intrattenimento.

Restando sulla scia della comicità italiana, arriveranno poi in studio Tullio Solenghi e Massimo Lopez, due degli artisti comici più amati, che sveleranno dettagli sul loro nuovo lavoro teatrale per poi essere coinvolti in un gioco dedicato ai 70 anni della televisione, insieme alla padrona di casa Mara Venier e alla conduttrice Barbara Foria.

A seguire, Mara Venier condurrà una lunga intervista a Lino Banfi, il "nonno d’Italia" tornato da poco in televisione come concorrente di Ballando con le Stelle. Per lo spazio musicale, che non manca mai nell'appuntamento di Domenica In, salirà sul palco il leggendario gruppo britannico dei Take That, offrendo ai telespettatori un'esibizione di musica internazionale.

Non mancherà inoltre l’appuntamento con il talk di Ballando con le stelle, dato che sabato 29 ottobre sarà trasmessa una nuova puntata della nuova edizione. A raccontare delle proprie esibizioni saranno in studio Paola Perego, Simona Ventura, Carlotta Mantovan, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Minnie Minoprio.