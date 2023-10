Take That a Domenica In, chi sono oggi i componenti della boy band? L'addio di Robbie (per problemi di alcolismo), Jason che fine ha fatto e le date del tour

Take That ospiti di Domenica In. Colpaccio di Mara Venier che oggi, domenica 29 ottobre porta nello studio di Rai1 la boy band che ha infiammato i palcoscenici di tutto il mondo negli anni '90. Il gruppo musicale è pronto a tornare nell'estate 2024 con un tour in Europa e lancerà da zia Mara l'ultimo album e le date dei concerti. Vediamo dunque chi sono i Take That e perchè si sono sciolti.