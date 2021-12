Ballando con le Stelle, Arisa sempre più sensuale: «Il mio corpo è uno strumento di libertà»

Una delle concorrenti più apprezzate a Ballando con le Stelle è Arisa. Vuoi per le sue capacità "danzerecce" vuoi per la sua sterzata verso una ritrovata sensualità, Arisa piace. Finalista al talent show condotto da Milly Carlucci, la ragazza che con occhialoni e gonna a campana cantava Sincerità ora è una donna che (lei stessa ammette) «Era/o romantica» e si mostra sicura e pronta a tutto.

APPROFONDIMENTI RAI Ballando, da Arisa a Valeria Fabrizi: i finalisti RAI Simone Di Pasquale lascia Ballando PERSONE Arisa: «Film soft porn? Ci penserei» RAI Ballando con le Stelle, Arisa si esibisce con la pancia... TELEVISIONE Selvaggia Lucarelli, il messaggio alla mamma malata di... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, l'esibizione di Arisa è nella...

Ballando con le Stelle, la sensualità di Arisa

Nella sua ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni l'artista torna a parlare della sua svolta erotica. Tutti i registi e gli attori del porno ormai la vogliono e lei si dice pronta a mettersi in gioco anche su questo fronte: «Il mio corpo è uno strumento di libertà. Ho avuto uno sviluppo precoce da piccola il mio fisico mi imbarazzava. Adesso non mi vergogno più della mia femminilità. Insegnamo alle bambine a non vergognarsi del loro corpo e ai maschi a rispettare».

Ballando con le Stelle, Arisa si esibisce con la pancia scoperta. Selvaggia Lucarelli: «Morbida e molto sensuale»

Vito, solo un amico

Ma la cantante ci tiene anche a spiegare meglio il suo rapporto con il suo maestro Vito Coppola, tanto chicchierato. «Al momento c'è una bella amicizia. Vito è un ragazzo sensibile, creativo, un arista vero. Ma io ho 39 anni, lui 29... E poi si sa una cosa è la vita nello show, un'altra la vita di tutti i giorni». Si è parlato tantissimo infatti nelle puntate del programma di Rai 1 del feeling speciale che c'è tra la cantante e Vito, loro anche ci hanno ricamato molto sopra, postando immagini insieme più o meno vestiti e baciandosi durante le esibizioni. E per i telespettatori che non aspettano altro che vedere le coppie formarsi, il fidanzamento era fatto, ma non è così, a quanto pare. E a mettere le cose in chiaro è proprio Arisa.