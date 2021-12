Simone di Pasquale lascia Ballando con le Stelle in lacrime: «Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile»

Simone di Pasquale lascia Ballando con le Stelle dopo 16 anni di performance nello show di Rai 1 al fianco di Milly Carlucci. «Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile», dice in lacrime il ballerino durante la seconda semifinale del programma. La comozione pervade lo studio che si stringe attorno allo storico ballerino.

Simone Di Pasquale, l'addio a Milly Carlucci

«Ho fatto il mio tempo, dopo 16 anni potrebbe essere l'utima esibizione», così Simone di Pasquale saluta lo show di Milly Carlucci in Lacrime. «Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Il mio legame con questo programma è totale». «Mi piacerebbe poter chiudere con una finale», aggiunge il ballerino prima dell'esibizione al fianco di Bianca Gascoigne per il ripescaggio. «Io non è che non lo vglio più fare, lo farei per tutta la vita ma c'è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti. Questa è un'altra fase», spiega.

Dopo l'esibizione con la sua ultima stella compagna di avventure, anche la giuria si lascia andare alla comozione. Grande apprezzamento per la carriera di Di Pasquale da parte di Ivan Zazzaroni: «10 anni che lavoriamo insieme, una delle figure più importanti di balando con le stelle, uomo di grande eleganza e educazione»

Anche Selvaggia Lucarelli lo saluta commossa: «Quando altri se ne sono andati ho stappato lo champagne, nel tuo caso sono triste. Hai sempre valorizzato al massimo tutte le ballerine che aveva a fianco».

Come ultime grande performance a Ballando con le Stelle lo storico ballerino accompagna sulla pista la ballerina per una notte Monica Bellucci.

