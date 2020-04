Valeria Marini ad Antonella Elia: «Insulti al Grande Fratello? Ci penseranno i miei avvocati»

ROMA - Valeria Marini si è raccontata a cuore aperto in un'intervista per il settimanale Nuovo, parlando della sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini. Come riporta il sito Coming Soon, ecco le parole di Valeria Marini: «È stato molto pesante…Meglio dimenticare… Non mi sono piaciute mani addosso e insulti…». E alla domanda se intende ricorrere a vie legali per le liti con Antonella Elia (sesta classificata del Gf Vip 4), risponde così: «Non lo so, ci penseranno i miei avvocati… Al momento ho solo un pensiero, dare una mano in questa emergenza…». E conclude: «Sto raccogliendo fondi tra i miei conoscenti per poter inviare più macchinari possibili nelle strutture… La tv dovrebbe veicolare i giusti messaggi… Chi insulta, offende e mette le mani addosso dovrebbe essere squalificato». Replicherà Antonella Elia? Staremo a vedere.

