Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, lei scoppia in lacrime: «Non sto bene». Cosa è successo

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:51

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo un susseguirsi di alti e bassi, gioie e dolori, si sono dimostrati come la prima coppia dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ad aver fallito nel superare la prova del tempo. Il loro rapporto è ormai giunto praticamente al termine, a causa di frequenti scintille di gelosia, reciproche accuse, comportamenti ambigui sui social network e segreti celati. Tuttavia, resta da scoprire cosa sia effettivamente accaduto tra di loro, quali eventi abbiano portato alla conclusione di questa storia. Che cosa starà succedendo ancora tra loro? C’è ancora qualche rimasuglio di speranza? Oppure la parola fine è arrivata insesorabilmente? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

