Grande Fratello, svelati i conduttori del Gf Party: «Il timone è nelle loro mani». Ecco chi sono Annie Mazzola e Andrea Dianetti

Il Grande Fratello è pronto a tornare lunedì 11 settembre alle 21.45 su Canale 5. Un'edizione completamente rinnovata con vip e nip che conviveranno nella casa più spiata d'Italia e un cambio (quasi) totale della squadra. Rimane confermato dalle precedenti edizioni solo in conduttore, sarà ancora Alfonso Signorini ad accompagnare i concorrenti nella porta rossa, ma Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi non ci saranno più. Al loro posto arrivano Cesara Buonamici come opinionista unica e Rebecca Staffelli nei panni di inviata social. E cambiano anche i conduttori del Gf Party.

Gf party, cecco i nuovi conduttori

Mentre oggi è uscito lo spot della trasmissione, solo due giorni fa, i profili social del Grande Fratello avevano condiviso un post raffigurante le due sagome dei nuovi conduttori del GF Party, con l’aggiunta di alcuni indizi. Annie Mazzola e Andrea Dianetti.

Oggi sabato 9 settembre, è arrivato l'annuncio ufficiale. «Il timone di GF Party è ufficialmente nelle loro mani» si legge nel post Instagram dove si mostrano i due nuovi volti. Il programma andrà in onda live su Mediaset Infinity ogni lunedì e venerdì prima dello show di Alfonso Signorini, alle ore 20:30.

Chi sono Andrea Dianetti e Annie Mazzola

Andrea Dianetti è un attore, regista, conduttore televisivo e radiofonico. Entra nell'accademia di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione, per ritornare da attore professionista nel 2007. Negli anni successivi interpreta vari ruoli in sitcom e fiction, sia come personaggio fisso che come protagonista di puntata come: Camera Café, La ladra, I Cesaroni, I delitti del cuoco e Un medico in famiglia.

Mentre Annie (Annamaria Mazzola) è una speaker radiofonica che dal 2019 lavora a105 Weekend su Radio 105. Annie, da sempre schierata a difesa dei diritti della comunità LGBT italiana, è stata madrina per MTV del Pride di Milano 2018. Saranno loro due a prendere il posto di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli alla guida del GF Party.