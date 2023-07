Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi boccia la prima lista di concorrenti: ecco gli esclusi «troppo trash»

Che l'aria a Mediaset sia cambiata lo si era intuito già dalla presentazione del palinesesti della prossima stagione televisiva. Addio al «trash» per fare spazio a una linea editoriale più sobria. Un cambio di rotta che potrebbe avere i suoi effetti anche sul Grande Fratello Vip, confermato a settembre su Canale 5, ma con delle importanti novità. Una di queste è rappresentata dal cast, composto anche da personaggi non famosi, ma soprattutto da figure ritenute all'altezza ed approvate dai vertici aziendali. È probabilmente per questo motivo, secondo quanto rivelato da FqMagazine, che Pier Silvio Berlusconi avrebbe bocciato la prima lista di concorrenti proposta dagli autori del Gf Vip.

Myrta Merlino presenta il nuovo Pomeriggio 5 (post Barbara D'Urso): «Basta gossip, non mi appartiene. La cronaca non va spettacolarizzata»

Era stato proprio il numero uno di Mediaset, del resto, a spiegare la nuova linea durante la presentazione dei palinsesti: «Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati, che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli.

Ho visto una puntata e così non va bene. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra».

Gf Vip, chi sono i concorrenti bocciati?

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, rivelate da FqMagazine e Dagospia, la lista di potenziali concorrenti bocciata da Pier Silvio Berlusconi includerebbe nomi come Justine Mattera, l'ex parlamentare Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Ad Alfonso Signorini e agli autori l'arduo compito di creare un cast che non superi quei limiti delineati dall'amministratore delegato di Mediaset.