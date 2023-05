GF Vip, Edoardo Tavassi vuole andare a vivere con Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi vuole fare sul serio. Anche ora che è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip non si vuole separare dalla sua Micol Incorvaia. E su Di Più uno dei finalisti del reality di Canale 5 ha deciso di scrivere una lettera alla sua amata. Una lettera con una proposta seria. Un passo decisamente importante...

Il fratello di Guendalina, naufrago nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi e Micol Incorvaia, influencer, sorella minore di Clizia sono innamorati ma vivono ancora uno lontano dall'altra.

Lui a Roma, lei a Milano. E un'amore come il loro merita molto di più.

«Piccola Micol - comincia così la lettera scritta da Edo e pubblicata sulle pagine del settimanale diretto da Osvaldo Orlandini - mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi, visto che abiti a Milano e io qui a Roma. Così ho deciso di scriverti addirittura una lettera pubblica, per farti una vera e propria proposta ufficiale: Micol, vuoi venire a vivere con me?».

Ad Edorardo manca abbracciare Micol, darle la buonanotte e risvegliarsi al suo fianco. Gli mancano anche quei giorni vissuti insieme, a Roma, da lui «per stare ancora vicini e anche un po’ da soli». L'ex concorrente del GF Vip racconta come è stato entrare in quella Casa vuota con lei e le richieste bizzarre che Micol le ha fatto: "Hai lo struccante" e qualche giorno dopo se Edo aveva anche una piastra. «Ma proprio quando la casa stava iniziando ad assomigliarti, con i

trucchi sul lavandino, i tuoi inseparabili scarponcini neri, i top colorati sparsi nei cassetti, era giunto per te il momento di tornare a Milano. E così, dopo cinque mesi passati praticamente in simbiosi, ci siamo dovuti dividere, per la prima volta. Ancora ricordo quel momento in stazione e i mille baci che ti ho dato prima di salutarti mentre il treno si allontanava...».

Tornare a stare da solo per lui non è stato semplice. Proprio per niente. «Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza». E a Roma, vicino a dove abita Edo vive Clizia con Paolo Ciavarro e i loro due nipotini. E Roma è anche più vicina alla sua Sicilia. «E questo non è un motivo da sottovalutare».

«Tu lo sai, io tendo a essere un po’ buffone, non mi piace tirare fuori i miei sentimenti, ma con te è davvero tutto inaspettato e bellissimo. (...) E mentre fantastico sul nostro futuro insieme, la mia mente fa un balzo nel passato, al momento del nostro primo incon- tro: quando ti ho vista la prima volta all’interno della Casa. In quell’istante ho immediatamente sentito una strana confidenza e ho iniziato a prenderti in giro. (...) Siamo gli “Incorvassi” come ci chiama il no- stro pubblico, la mia piccola Micol, come ti chiamo io. Ti aspetto Micol, la piastra e lo struccante stanno al solito posto, il resto lo inventiamo insieme. Tuo...».