Black Friday 2021, ultime ore: ecco le migliori offerte Amazon del momento

Black Friday, ci siamo. Oggi, venerdì 26 novembre, sarà possibile fare shopping online approfittando di sconti imperdibili. Dalla tecnologia all'abbigliamento, passando per accessori, elettrodomestici e giocattoli. Solo per oggi, in occasione del Black Friday 2021, troverete nei migliori shop del web offerte inedite, occasioni lampo da cogliere dal volo: opportunità da non lasciarsi scappare anche in vista dei regali di Natale. Se non sapete da dove cominciare, ecco una carrellata di offerte trending del momento da Amazon.it, con gli sconti più interessanti e i prodotti più desiderati.

Black Friday 2021, ecco tutte le offerte in trend su Amazon

Apple AirPods Pro (2021) sono un must have per tutti gli appassionati della grande famiglia Apple. Questi auricolari senza filo garantiscono più di 24 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe. Setup semplicissimo: gli auricolari capiscono quando li indossi e passano automaticamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza magica. Solo per oggi, in occasione del Black Friday, su Amazon.it, li trovate in vendita a un prezzo mai visto prima.

Se avete bisogno di un nuovo rasoio elettrico, per barba e capelli, non potete lasciarvi sfuggire l'opportunità di acquistare quasi a metà prezzo (-48%) Braun MGK5280 9-In-1. I regolabarba uomo tutto-in-uno Braun sono considerati il top dell'affidabilità in termini di durata e batteria. Il motore adattivo consente al tagliabarba elettrico Braun di rilevare le barbe più folte e di adattarsi automaticamente per una piacevole esperienza di rifinitura.

Braun Silk-expert Pro 5 è un epilatore a luce pulsata in grado, grazie al sensore SensoAdapt (con protezione UV), di adattarsi in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle. La tecnologia a luce pulsata è clinicamente testata e dermatologicamente accreditata come sicura sulla pelle da una delle principali organizzazioni internazionali per la salute della pelle (Skin Health Alliance). Su Amazon.it, solo per oggi, lo trovate a un prezzo imperdibile.

Il Black Friday è l'occasione giusta per prendere un nuovo smartphone. Una delle offerte del momento su Amazon riguarda Samsung Galaxy A03s. Display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici, tripla fotocamera, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile, batteria a lunga durata e sensore impronte digitali. Oggi può essere vostro pagandolo con un buon 25% di sconto.