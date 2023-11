Black Friday, rissa al negozio di abbigliamento per i saldi: urla e spintoni per aggiudicarsi i capi scontati

Fare shopping è un'attività piacevole, divertente e anche rilassante. A quanto pare, però, non per tutti. In occasione del Black Friday, infatti, alcune donne si sono rese protagoniste di una battaglia all'ultimo sangue per conquistare alcuni capi scontati da un noto negozio di abbigliamento. L'episodio, ripreso e pubblicato sui social, ha fatto presto il giro del mondo, partendo da Belgrado e arrivando fino a qui.

La lite

Una scena assurda, surreale. È quella a cui hanno assistito alcuni clienti dentro a un negozio di Belgrado, in Serbia.

Tra spintoni, urla e strattonamenti, alcune donne di età differenti si sono rese infatti protagoniste di una scena degna del film «I Love Shopping», prendendo d'assalto alcuni capi scontati in occasione del Black Friday, tra cui montoni e pellicce.

La lite, ripresa da alcuni clienti e pubblicata su X, ha fatto subito il giro del mondo, suscitando indignazione e sgomento.