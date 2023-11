Black Friday da record, business da 4 miliardi. Ecco i prodotti più acquistati (ma attenzione alle truffe)

Si preannuncia un Black friday da record quello di domani, con la "febbre" dell'acquisto che darà vita a un giro d'affari che sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro. È il 15% in più sul 2022 stima il Codacons per tutti i dieci giorni delle offerte, che quest'anno sono partite il 17 novembre e andranno avanti fino al 27 novembre. Una corsa allo sconto che vedrà il 60% degli italiani andare nei negozi o sui siti online per non farsi sfuggire l'affare, con il 57% di questi che sceglierà di comprare articoli di abbigliamento, secondo una ricerca della Confcommercio. E contro eventuali cyber truffe e finti sconti i consumatori mettono in guardia e offrono consigli preziosi. Ma il Black friday non è solo shopping: gli acquisti degli italiani impattano sull'ambiente fino a 500mila tonnellate di Co2 rilasciate in atmosfera a livello globale durante tutti i dieci giorni, hanno stimato gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima), considerando soprattutto il trasporto che può essere anche intercontinentale.