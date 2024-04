Esposto nel Museo di Scienze Naturali per 150 anni, oggi la scoperta: «Non è un meteorite»

Venerdì 26 Aprile 2024, 10:10

Il cosiddetto "meteorite di Cuba", un oggetto metallico di circa 1,3 kg esposto al Museo Nazionale di Scienze Naturali dal 1871, non ha un'origine extraterrestre come si pensava. Secondo uno studio condotto da Aurelio Nieto, curatore della collezione di Geologia del MNCN, insieme a ricercatori delle Università di L'Avana e della Florida, si è scoperto che la roccia è in realtà ferro siderurgico o metallico, noto come «scoria industriale». Nieto ha spiegato che l'aspetto esterno dell'oggetto somiglia a quello di un meteorite, ma analisi dettagliate hanno rivelato la presenza di bolle all'interno durante un taglio con una sega idraulica, indicando la sua vera natura.