Black Friday, le offerte e i siti con gli sconti migliori

Venerdì 26 novembre è il giorno del Black Friday. Gli italiani come ormai da tradizione andranno a caccia di offerte e sconti per anticipare i regali di Natale. Ma le offerte ormai non sono più legate a un solo giorno: per questo ormai il Black Friday è diventato in realtà una Black Week, perché siti e negozi portano avanti le loro offerte per tutta la settimana. I prodotti tecnologici sono come al solito quelli più ricercati, dagli iPhone e i Mac della Apple ai Samsung e alle console per il gaming.

Black Friday, i siti dove trovare offerte

Sul fronte high-tech Amazon è il sito più gettonato e le offerte sono cominciate già venerdì scorso e andranno avanti fino a lunedì 29 novembre, il Cyber Monday. Promozioni anche su eBay, MediaWorld e Unieuro, ma le più sostanziose dovrebbero arrivare tra giovedì 25 e venerdì 26, su Euronics invece sconti da mercoledì a lunedì.

Cosmetici

Per quanto riguarda cosmetici e profumeria, offerte dai principali brand: Douglas fa sconti del 25%, Sephora dal 20 al 40%. Sconti anche da Marionnaud (30% fino a venerdì) e Kiehl's.

Abbigliamento

Asos è il più gettonato: qui 25% sugli articoli già in promozione, su Zalando si arriva fino al 70%. Su Yoox le offerte sono scandite dal passare dei giorni: 25% fino alle 21 di mercoledì, del 20% fino alle 9 del mattino di giovedì. Sconti anche sui top brand come Timberland, Adidas, Levi's, Vans: sia sui siti ufficiali che nei rivenditori come Amazon o Zalando.

Smartphone e console i più ricercati

I giorni che vanno dal Black Friday al Cyber Monday sono ormai da anni uno degli appuntamenti più attesi da parte degli amanti dello shopping online: tante opportunità ed occasioni per acquistare sul web a prezzi molto vantaggiosi. Già da qualche anno numerosi shop online hanno deciso di anticipare le promozioni di alcuni giorni o persino di qualche settimana, così da soddisfare il più possibile le esigenze degli utenti, già a caccia di occasioni e regali di Natale per sé o per i propri cari. Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, anche quest'anno ha analizzato il comportamento degli italiani durante i giorni del Black Friday 2020 per capire come il fenomeno stia mutando e quali novità dovremo attenderci per quest'anno.

Tra le oltre 5milioni e 550mila ricerche effettuate sul comparatore tra il 27 e il 30 novembre 2020, più di 1milione e 730mila sono state registrate nella giornata del Black Friday. Le categorie che hanno attratto maggiormente l'attenzione degli utenti durante questi quattro giorni sono state piuttosto variegate. Lo scenario di ottobre mostra in particolare una crescita mese su mese delle visite in elettronica e nelle sue sottocategorie: audio/video (+24%), console e videogiochi (+21%), fotografia (+20%), informatica (+17%), e telefonia (+8%). Molte sono le persone attente a offerte e promozioni, già pronte a passare dalla wishlist all'acquisto reale.

Ma quali sono nel dettaglio i prodotti più desiderati? Sulla base di quasi 9 milioni di ricerche ad ottobre si trovano sul podio della Top 10 dell'elettronica gli smartphone e le console gaming, che confermano la voglia di leggerezza, connessione ed entertainment, con modelli di ultima generazione. Rispetto a quanto rilevato nel 2019, emerge un aumento di interesse per le categorie integratori e vitamine (che passa dalla 6° alla 4° posizione) e forni (dal 9° al 6° posto). si evidenzia un calo, invece, per lavatrici e asciugatrici (dal 3° posto al 5°) e cucine e piani cottura, che esce dalla classifica lasciando il posto a stufe, camini e riscaldamento (10°).

L'attività di ricerca degli italiani nel 2020 è stata più omogenea rispetto agli anni passati: la distribuzione delle ricerche sulle diverse fasce orarie è stata condizionata dalle restrizioni sugli spostamenti fuori casa. I periodi di maggiore attività sono stati, in ogni caso, registrati tra le 18 e le 19 di tutti e quattro i giorni di promozioni. Milano, con oltre 1milione di ricerche totali, ha guidato la classifica delle città più attive nella ricerca online tra il 27 e il 30 novembre 2020, seguita da Roma (circa 900mila) e Napoli (circa 227mila). In tutte le città prese in esame la giornata del venerdì è stata quella più ricca in termini di ricerche. Smartphone e tablet (con il 67% delle ricerche totali) si confermano i device più utilizzati dagli italiani a discapito dei computer (33%). Il traffico da dispositivo mobile è aumentato ulteriormente nel weekend, raggiungendo il 71% nella giornata di sabato e il 72% la domenica. Al contrario, nei giorni lavorativi, il traffico da computer si è assestato sul 38% durante il Black Friday per scendere al 37% del cyber monday. Gli uomini - con il 66% delle ricerche totali - sono stati più attivi rispetto alle donne; per quanto riguarda l'età anagrafica, gli utenti che hanno effettuato più ricerche avevano tra i 35 e i 44 anni (27%) seguiti dalla fascia 25-34 anni (24%)